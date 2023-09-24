Gedson Fernandes, Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı

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Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Bu kritik maç öncesinde siyah-beyazlı takıma Gedson Fernandes'ten kötü bir haber geldi.

Takımın önemli isimleri arasında yer alan orta saha oyuncusu, maç kadrosuna alınmadı.

Küçük bir sakatlık yaşadı

24 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'la oynanan son UEFA Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi sebebiyle Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, Portekizli oyuncunun yerine Kayserispor maçında Alex-Oxlade Chamberlain'e forma şansı verdi.

"Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı"

Öte yandan Şenol Güneş, maç kadrosunda yer almayan Gedson Fernandes hakkında konuştu. Güneş, şunları dedi:

Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!