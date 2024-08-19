Gedson Fernandes: Kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gedson Fernandes, "İyi oynadık, kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık. Maç maç gitmek zorundayız, hedefimize odaklanarak ve çalışarak devam etmek zorundayız" dedi.

"PLANI İYİ UYGULADIK"

Gedson Fernandes, "Planı uyguladık, oyun planını iyi uyguladık. Daha iyi bir grup var. Daha birlikteyiz bu sene. Herkes birbiri için oynuyor ve böyle devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.