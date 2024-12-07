Gedson Fernandes, kırmızı kart gördü! Adana Demirspor maçında yok
İHA

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyundan atıldı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

Maçın 90+6. dakikasında hakem Mehmet Türkmen tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Gedson, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor