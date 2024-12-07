Gedson Fernandes, kırmızı kart gördü! Adana Demirspor maçında yok

İHA
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyundan atıldı.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK
Maçın 90+6. dakikasında hakem Mehmet Türkmen tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Gedson, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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