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- Gedson Fernandes: Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz
Gedson Fernandes: Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz
Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
- 16.10.2022 - 23:00
Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Trabzonspor ile berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.
"Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz"
Kısa bir açıklama yapan Portekizli orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı; "Trabzonspor'a karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 3 puanı alamadık ama herkes çok çalıştı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı." dedi.