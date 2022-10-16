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    Gedson Fernandes: Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz

    Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 16.10.2022 - 23:00
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    Gedson Fernandes: Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz

    Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

    Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Trabzonspor ile berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

    "Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz"

    Kısa bir açıklama yapan Portekizli orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı; "Trabzonspor'a karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 3 puanı alamadık ama herkes çok çalıştı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı." dedi.

    Gedson Fernandes: Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz #1


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