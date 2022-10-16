Gedson Fernandes: Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Trabzonspor ile berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

"Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz"

Kısa bir açıklama yapan Portekizli orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı; "Trabzonspor'a karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 3 puanı alamadık ama herkes çok çalıştı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı." dedi.