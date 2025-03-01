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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yenerek, üst üste 4. galibiyetini aldı.

Maçın ardından ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu.

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Gedson, şunları dedi:

Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik. Ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki maçlarda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için devam etmemiz gerekiyor.

"ÖZ GÜVENLİYİZ"

Gedson Fernandes, takımın zorlu bir dönemden geçtiğini ancak şu anda iyi sonuçlar aldıklarını ve bunun öz güvenlerini artırdığını vurguladı.

Gedson, şu sözleri sarf etti:

İyi sonuçlar alıyoruz. Karmaşık ve zorlu bir dönemden sonra takımın bu şekilde oynaması çok önemli. Öz güven kazanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Öz güvenliyiz. Böyle olunca işler daha kolay oluyor.

"BÖYLE DEVAM EDERSEK DAHA İYİ OLACAK"

İyi performans sergilemelerinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok önemli etkisi olduğunu söyleyen Gedson Fernandes, şu ifadeleri kullandı:

İyi oynuyoruz, öz güven kazandık ve öz güvenle iyi bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan da bu zaten. Takımın da öz güven kazanması gerekiyor. Teknik direktörümüzün çok önemli etkisi ve yardımı var. Önemli olan da kolektif olarak devam etmemiz lazım. Güçlü bir şekilde devam etmeliyiz. Hedef doğrultusunda böyle devam edersek daha iyi olacak ve daha iyi devam edeceğiz.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BERABER OYNAMASI"

Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini aktaran Gedson, şu sözleri kullandı:

Önemli olan takımın beraber oynaması. Biz beraber oynadığımız zaman kendi gücümüzü gösteriyoruz. Hedeflerimizin doğrultusunda bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz. Önemli olan beraber oynamak ve bir şeyleri beraber yapmak.

"MAÇ MAÇ BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"

Maç maç ilerlemeleri gerektiğini hatırlatan Portekizli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı: