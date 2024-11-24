Gedson Fernandes: Sezon başındaki performansımıza dönmeliyiz

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geldi.

Mücadele 4-2 Göztepe lehine sona erdi. Maçta Beşiktaş'ın golleri Semih Kılıçsoy ve Bokele'nin kendi kalesine atmasıyla geldi.

Göztepe'nin golleri ise 12. dakikada Bokele, 32. dakikada Taha, 82. dakikada Fofana ve 90+1. dakikada Tijanic'ten geldi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÜZGÜNÜZ"

Maç hakkında konuşan Gedson, şunları dedi:

Takım olarak üzgünüz. Kolay kolay konuşamıyorum çünkü şu anda oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Nerede hata yaptığımızı düşünmemiz gerekiyor. Sezon başındaki performansımıza dönmeliyiz. Beşiktaş, büyük bir camia ve bu oyun, bu kulübün hak ettiği bir seviyede değil. Bu durumu mutlaka düzeltmek zorundayız.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLEDİM"

Maç sonu taraftarların yanına giden Gedson, şu sözleri sarf etti:

Taraftarlarımızdan özür diledim. Onlar bize her zaman destek oluyorlar, bu yüzden özür dilememiz gereken ilk kişiler onlar. İyi günde de kötü günde de gerçekçi olmalı, aynaya bakmalı ve daha çok çalışmalıyız. Biz bir aileyiz; kaybettiğimizde birlikte kaybediyor, kazandığımızda birlikte kazanıyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayarak bu kötü sonuçların üstesinden geleceğiz.