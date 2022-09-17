Gedson Fernandes: Takım olarak istediklerimizi yapamadık

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes 2-2 sona eren İstanbulspor mücadelesini değerlendirdi.

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, 2-2'lik İstanbulspor beraberliği sonrası konuştu.

"Asla yeterli değil bu performansımız"

Portekizli futbolcu, "Kesinlikle daha çok çalışmalıyız, gelişmeliyiz. Asla yeterli değildi bu performansımız. Bizim seviyemizin altında bir oyun oynadık. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok daha iyi ve fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli takım arasından sonra daha iyi dönmek istiyoruz." dedi.

"Daha çok çalışmalıyız"

Gedson, sözlerini, "Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bunun hakkında konuşmak zor. Daha çok çalışmalıyız." ifadeleriyle tamamladı.