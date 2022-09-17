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    Gedson Fernandes: Takım olarak istediklerimizi yapamadık

    Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes 2-2 sona eren İstanbulspor mücadelesini değerlendirdi.
    • 17.09.2022 - 23:04
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    Gedson Fernandes: Takım olarak istediklerimizi yapamadık

    Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, 2-2'lik İstanbulspor beraberliği sonrası konuştu.

    "Asla yeterli değil bu performansımız"

    Portekizli futbolcu, "Kesinlikle daha çok çalışmalıyız, gelişmeliyiz. Asla yeterli değildi bu performansımız. Bizim seviyemizin altında bir oyun oynadık. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok daha iyi ve fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli takım arasından sonra daha iyi dönmek istiyoruz." dedi.

    Gedson Fernandes: Takım olarak istediklerimizi yapamadık #1

    "Daha çok çalışmalıyız"

    Gedson, sözlerini, "Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bunun hakkında konuşmak zor. Daha çok çalışmalıyız." ifadeleriyle tamamladı.


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