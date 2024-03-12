Gedson Fernandes: Taraftarlar bunu hak etmiyor Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Gaziantep FK'ya 2-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Geliştirmemiz gereken şeyler var, bunları yapmalıyız. Taraftarımız bunu hak etmiyor" dedi.

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Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-0 mağlup oldu.



Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlar bunu haketmiyor"

Yanlış giden bir şeyler olduğun söyleyen Gedson, "Aslında çok söyleyecek söz yok. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşup, onlara bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar için üzgün olduğunu söyleyen Gedson, "Geliştirmemiz gereken şeyler var, bunları yapmalıyız. Taraftarımız bunu hak etmiyor." dedi.