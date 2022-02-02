Çaykur Rizespor’un Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, İstanbul’a geldi. Fernandes, Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Gedson Fernandes İstanbula vardı.

Barcelona’dan havalanan özel uçak ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Fernandes'in Beşiktaş'a transferinin ardından, Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için Rizespor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayacağı duyurulmuştu.

Çaykur Rizespor, devre arası transfer dönemi çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’i kadrosuna kattı.

Gedson Fernandes: Türkiye'ye geri döndüğüm için mutluyum - Video



"FERNANDES'İ TAKIMIMIZA KATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Gedson Fernandes ile birlikte gelen Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri için uzun bir günü geride bıraktıklarını aktaran Selimoğlu, “Rizespor olarak çok mutluyuz. Sezon sonuna kadar Gedson Fernandes bizimle birlikte. Bizim formamızı terletecek. Bildiğiniz gibi kendisini Benfica’dan ikinci yarı için kiraladık. Umarım hepimiz için hayırlı bir transfer olur diyoruz. Ona da sakatlıksız iyi bir sezon diliyoruz. Bir süredir bununla ilgili çalışıyorduk. Yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Son 60 saattir hiç uyumadık diyebilirim. Bugün de yine zor geçti. Sonunda başarılı olduk. Takımımız adına çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gedson Fernandes ise yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye geri döndüğüm için mutluyum. Oynamak için hazırım” dedi. Genç futbolcu, ‘Galatasaraylı yöneticilere kırgın mısın?’ şeklinde yöneltilen soruyu ise yanıtsız bıraktı.



