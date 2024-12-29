Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy, stil değiştirdi

Haber Merkezi

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk devresini hayal kırıklığıyla geçiren ve topladığı 26 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Ligin 18. haftasında 3 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Rizespor'a konuk olacak siyah-beyazlı takımın iki ismi imaj değiştirdi.

SAÇLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİLER

Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği son idmanda kameralara yansıyan Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy, saçlarında stil değişikliğine gitti.

İki oyuncunun da son halleri sosyal medyada gündem yarattı. Bazı taraftarlar oyuncuların son halini beğense de, beğenmeyen futbolseverler de oldu.

Öte yandan Gedson yeni tarzıyla takım arkadaşı Cher Ndour'a benzetildi.