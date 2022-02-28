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Gedson Fernandes'in gol sevinci gündem oldu

Gedson Fernandes'in gol sevinci gündem oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaştı. Mücadelenin başında attığı inanılmaz frikik golü ile gündem olan Gedson Fernandes'in gol sevinci de ayrıca gündem oldu