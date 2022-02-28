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Gedson Fernandes'in gol sevinci gündem oldu
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaştı. Mücadelenin başında attığı inanılmaz frikik golü ile gündem olan Gedson Fernandes'in gol sevinci de ayrıca gündem oldu
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 12:25
- Güncelleme : 28.02.2022 - 12:46
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. Rizespor sol kanatta serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen Gedson Fernandes, dar açıdan harika bir vuruşla Pena'yı avladı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golünü geçen sezon formasını giydiği sarı-kırmızılılara karşı attı. Bu golle Portekizli genç yıldız gündem oldu.
GOL SEVİNCİ OLAY OLDU
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen gelecek sezonda da Beşiktaş kadrosuna katılacak yıldız futbolcu, gol sonrası bir eliyle taraftara işaret yaptı.
Gedson'un sevincinin ardından taraftarlar tepki gösterdi. Portekizli oyuncunun gol sevincinde kartal pençesi yaptığı iddia edildi.