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    Gedson Fernandes'in koronavirüs testi negatif

    Gedson Fernandes'in koronavirüs testi negatif

    Galatasaray Kulübü, yeni transferi Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 15:36
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    Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı ve koronavirüs teşhisi konduğu için ambulans uçakla İstanbul'a gelen ve hastanede kontrole alınan yeni ismi Gedson Fernandes hakkında açıklama yaptı.

    TABURCU EDİLDİ

    Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'e yapılan testlerin negatif çıktığını ve Portekizli ismin taburcu olduğunu açıkladı.

    "Gedson Fernandes'in Sağlık Durumu Hakkında 21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir.

    Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür. Hastanede geçen süre Içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir.

    Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    DERBİDE OYNAYABİLİR

    Bu sonucun ardından Fernandes'in, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kadroya alınması bekleniyor.

    Gedson Fernandes in koronavirüs testi negatif #1

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