Gedson Fernandes'ten derbi sonrası halaylı kutlama

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Beşiktaş'ta kariyer sezonunu yaşayan Gedson Fernandes, Galatasaray ile oynanan derbide sergilediği performansla bir kez daha beğeni topladı.

Fernandes kaydettiği golle 3 puana imzasını atarak maça damgasını vurdu.

Türkiye’de en golcü sezonunu geçiren Portekizli yıldız resmi maçlardaki gol sayısını 9’a yükseltti.

ATTIĞI GOLLE DERBİDE GALİBİYETİ GETİRDİ

Gedson, Galatasaray ağlarını da havalandırarak Süper Lig’de de en yüksek (4) gol sayısına ulaştı.

Galatasaray derbisindeki galibiyetin kilit isimlerinden olan Portekizli oyuncu bu kez saha dışından yansıyan bir görüntüsüyle gündeme geldi.

HALAY ÇEKEREK KUTLADI

Gedson Fernandes, derbi galibiyetini gittiği eğlence mekanında doyasıya kutladı.

Gedson'un arkadaşlarıyla birlikte mekanda çekilen halaya eşlik ettiği görüldü.

Gedson Fernandes'in halay çektiği o anlar böyle görüntülendi...