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    Gedson Fernandes'ten Galatasaray mesajı

    Galatasaray'ın anlaşma noktasına geldiği Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı tişörtle olan fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 14:33
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    Gedson Fernandes'ten Galatasaray mesajı

    Galatasaray taraftarlarının sevgilisi olan Gedson Fernandes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Fatih Terim'in ayrılığının ardından bir süre çıkmaza giren transfer neredeyse bitmek üzere.

    Portekizli futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara adeta müjdeyi verdi.

    Galatasaray tişörtüyle yaptığı idmandan bir kare paylaşan Gedson, bu fotoğrafıyla "Bu iş bitti." yorumlarına neden oldu.

    Öte yandan genç futbolcunun kısa süre sonra paylaşımı kaldırdığı görüldü.

    Gedson Fernandes ten Galatasaray mesajı #1

    BU SEZON İYİ GEÇMEDİ

    Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan, bu sezon başında ise Benfica'ya geri dönen Gedson, ülkesinde verimli bir dönem geçiremedi. Sadece 3 maçta 47 dakika süre alabilen 23 yaşındaki oyuncu, skor katkısı veremedi.

    Portekizli, Süper Lig’de 17 maçta forma şansı bulurken 2 asist yaptı. Fernandes, Türkiye Kupası’nda ise çıktığı 1 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

    Gedson Fernandes ten Galatasaray mesajı #2


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