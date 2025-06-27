Gedson Fernandes'ten Kur’an-ı Kerimli paylaşım

Beşiktaş’ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sezon boyunca siyah-beyazlılar adına en çok verim alınan isimlerden biri oldu.

Kritik maçlarda attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Gedson, deyim yerindeyse siyah-beyazlılarda kariyer sezonunu geçirdi.

UÇAKTAN KUR'AN-I KERİM OKURKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bireysel olarak güzel bir sezon geçiren Gedson, özel hayatında dikkat çeken bir kareyle gündeme geldi.

Gedson Fernandes, sosyal medya hesabı Snapchat'ten bir fotoğraf paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Gedson'un paylaştığı fotoğrafta, uçakta Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Fernandes’in bu davranışı, hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı.