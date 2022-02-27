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Gedson Fernandes'ten maç sonu paylaşımı
Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Rizespor'da 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, maç sonu Babel ve Marcao'ya tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 22:19
- Güncelleme : 27.02.2022 - 22:37
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar 2 kere geri düştüğü maçı 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Rizespor'un kiralık oyuncusu Gedson Fernandes, maç sonu eski takım arkadaşları Ryan Babel ve Marcao'ya seslendi.
Gedson Fernandes'ten maç sonu paylaşımı İZLE
GEDSON'DAN SİTEMLİ PAYLAŞIM
Galatasaray'a karşı oynadığı maçta 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e, "Bir şey diyecek misiniz?" sözleriyle çağrıda bulundu.
Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim." sözleriyle eski takım arkadsaşına yanıt verdi.