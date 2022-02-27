Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
530.340
-2.79%
BTXN Coin
38.20
-2.17%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C
    Gedson Fernandes'ten maç sonu paylaşımı

    Gedson Fernandes'ten maç sonu paylaşımı

    Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Rizespor'da 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, maç sonu Babel ve Marcao'ya tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 22:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u ağırladı.

    Sarı-kırmızılılar 2 kere geri düştüğü maçı 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Rizespor'un kiralık oyuncusu Gedson Fernandes, maç sonu eski takım arkadaşları Ryan Babel ve Marcao'ya seslendi.

    Gedson Fernandes'ten maç sonu paylaşımı İZLE

    Gedson Fernandes ten maç sonu paylaşımı #1

    GEDSON'DAN SİTEMLİ PAYLAŞIM

    Galatasaray'a karşı oynadığı maçta 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e, "Bir şey diyecek misiniz?" sözleriyle çağrıda bulundu.

    Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim." sözleriyle eski takım arkadsaşına yanıt verdi.

    Gedson Fernandes ten maç sonu paylaşımı #2

    Gedson Fernandes ten maç sonu paylaşımı #3


    İlginizi Çekebilir

    Belarus halkı, anayasa değişikliği için sandıkta
    Dünya

    Belarus halkı, anayasa değişikliği için sandıkta

    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı
    Dünya

    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir