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Gedson Fernandes'ten maç sonu paylaşımı

Gedson Fernandes'ten maç sonu paylaşımı

Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Rizespor'da 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, maç sonu Babel ve Marcao'ya tepki gösterdi.