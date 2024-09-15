Gedson Fernandes'ten sakatlık sorusuna yanıt Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer sahasında oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golünü atan Gedson Fernandes, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZE BAKMAK ZORUNDAYIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Gedson Fernandes "Maçı kazanmak için hazırlandık. Çok zor olacağını biliyorduk. 11'e 10 oynamamıza rağmen yapmamız gerekenleri tam yapamadık. Bunun avantajını kullanamadık. Çalışmaya devam etmek ve önümüze bakmak zorundayız" dedi.

"SAKATLIK DEĞİL, YORGUNLUK"

Maçta yaşadığı sakatlık sorulan Gedson Fernandes "Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim. Yedek kulübemizde de çok kaliteli oyuncular var, onların da katkı sağlayacağını biliyordum. Yorgunluk yüzünden maçtan çıktım." ifadelerini kullandı.