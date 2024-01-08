Geleceğin 33 yıldız futbolcu adayı belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ülker ile hayata geçirdiği TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesinde U15 Hazırlık Kampı'na katılacak futbolcu adayları belli oldu.

DHA

U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye 809 futbolcu adayı başvurdu. Başvuranlar arasında Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri'nde kampa girecek.

Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak videoya çeken katılımcılar arasından seçilen yıldız adayları, Riva'da gerçekleştirilecek kampta, futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler de alacak.

Henüz ilk yılında olmasına karşın projeye gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, şöyle konuştu:

TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesi için yola çıktığımızda hedefimiz sürdürülebilir başarı için kızlarımızın futbola ilgisini görünür şekilde artırmak ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamaktı. Bugün 809 başvuru arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Ama bu diğer başvuran kızlarımızı üzmesin. Çünkü bir gözümüz de hala onların üstünde. Projemiz geliştikçe kız çocuklarımız ve aileleriyle birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Kimler hak kazandı?

U15 Hazırlık Kampı'na seçilenler şu şekilde: "Asya Denkçioğlu, Ayşe Ceylin Coşgun, Ayşenaz Gürbüz, Azra Nur Ünlütürk, Bahar Turan, Bediz Lostuvalı, Ceylin Arıkan, Ceylin Öztürk, Duygu Parlakgün, Elif Berra Çıkrık, Elif Nisa Akşahin, Feyza Gezgin, Gökçe Özdemir, Gözde Hayır, Gülnur Kaplan, Gülşah Demirel, Hayat Deren Kusun, İlknur Naz Uyanık, Julia Leyla Aksu, Kadriye Merve Uslu, Kerime Kamışlı, Merve Öçal, Miray Özbek, Nehir Hasbek, Nehir Sezer, Pınar Sahra Semizoğlu, Rojda Kaya, Rojin Beştaş, Şeyma Şimşek, Tuana Şahin, Yağmur Sarıca, Yasemin Gür, Yeliz Tuana Özocak."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)