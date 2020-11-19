Fenerbahçe'de, Ömer Faruk Beyaz'ın ardından altyapıdan bir yetenek daha çıktı. 15 yaşında yetenek Arda Güler, özellikle frikik vuruşlarıyla izleyenleri mest ediyor.

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte gençlere ve altyapıya önem vermeye başlayan sarı-lacivertli kulüpte, Ömer Faruk Beyaz'ın ardından bir yetenek daha A takıma çıkmaya hazırlanıyor.

Henüz 15 yaşında olan Arda Güler, antrenmanlarda ve kendi yaş grubuyla oynadığı maçlarda diğerlerinden sıyrılmayı başardı.

İDOLÜ ALEX DE SOUZA

Özellikle frikik golleriyle ön plana çıkan Arda'nın idolü ise Alex de Souza.

Emre Belözoğlu'nun, 10 numara pozisyonunda oynayan ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesini örnek alan genç futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Genç Fenerbahçeli Arda Güler'in şık hareketleri - İZLE

İLK KEZ A TAKIMA ALINDI

2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen Arda, geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmıştı.