Genç Fenerbahçelilerden tepki çeken paylaşım: Biz yakarsak söndüremezler Fenerbahçe'nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Sivas deplasmanında çektirdikleri fotoğrafa yazdıkları "Biz yakarsak söndüremezler" mesajıyla tepkileri üzerine çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 33. hafta sona erdi. Fenerbahçe, Sivas'ta 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alırken son dakikada verilen penaltıya da büyük tepki vardı.

GFB'den tehlikeli mesaj

Tepkisini abartanlardan biri de sarı-lacivertlilerin ünlü taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler oldu.

Meşaleli fotoğraf paylaşan grup, "Biz yakarsak söndüremezler!" mesajını paylaşarak Sivas konumuna dikkati çekti.

Bu paylaşım, Sivas Katliamı olarak da bilinen Madımak Olayı'na gönderme olarak algılanırken, Genç Fenerbahçeliler, bu mesajın haksızlıklar sonrası sık sık paylaşıldığını ve Sivas şehriyle alakası olmadığını belirtti.

Büyük tepki çeken söz konusu paylaşım gelen tepkiler üzerine silindi.

GFB'nin daha önce de hedef ve şehir göstermeksizin yaptığı paylaşım:

Madımak Olayı nedir?

Madımak Olayı; 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin bir grup tarafından yakılması ve 35 kişinin yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmeleri ile sonuçlanan olaydır.