Genç futbolcu Eyüp Aydın: Allah'a teşekkür etmek istiyorum Galatasaraylı genç futbolcu Eyüp Aydın, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Eksiklerin çok olduğu maçta oyuna sonradan giren Eyüp Aydın da dikkat çeken işlere imza attı.

Galatasaray formasını ligde ilk kez giyen ve ilk maçında asist yapan genç futbolcu, Konyaspor maçının ardından konuştu.

İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum. Bana bu şansı veren hocama çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar arkamda duran aileme, arkadaşlarıma, hocalarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray kariyerime ilk dokunuşumla ilk asistimi yapıp böyle başlamak çok gurur verici. O yüzden diyecek pek bir şey yok.

"Secdeye gittim"

Eyüp Aydın ayrıca, "Böyle şeylerin olması Allah'a mahsustur. Dua ettim, secdeye gittim. Allah'a teşekkür etmek istiyorum böyle bir şeyi nasip ettiği için. Topa vurduktan sonra gerisi ben de yok, hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz"

Eyüp Aydın, son olarak sözlerini şöyle tamamladı: