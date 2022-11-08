Genç kaleci Soares kaleden kaleye gol attı

Benfica B kalecisi Samuel Soares, Trofense kalesine adeta füze yolladı. 80 metre uzaklıktan topu ağlara gönderen genç kaleci, sosyal medyada Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

Portekiz Segunda Ligi takımlarından Benfica B deplasmanda Trofense ile karşı karşıya geldi.

Benfica B takımının 20 yaşındaki kalecisi Samuel Soares, 80 metre uzaklıktan çektiği şutla adeta izleyenleri büyüledi.

Kaleden kaleye enfes gol

Dakikalar 65'i gösterirken topu ayağına alan Portekizli kaleci, bütün gücüyle sert bir şut çekerek kaleden kaleye atılmış en güzel gollerden birini attı.

UEFA kuralları gereği top rakip kalecinin sırtına çarptığı için kayıtlara Miguel Santos'un kendi kalesine attığı şeklinde girse de 80 metreden çekilen şut sosyal medyaya da damgasını vurdu.

İşte o gol...