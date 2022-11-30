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- Genç oyuncu Arda Güler sakatlandı
Genç oyuncu Arda Güler sakatlandı
- 30.11.2022 - 16:37
- Güncelleme : 30.11.2022 - 17:31
2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, Arda Güler'den kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcu Arda Güler'in sakatlandığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselmişti
Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
17 yaşındaki isim, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 13 karşılaşmaya çıktı. Arda bu maçlarda 3 gol ve 1 asist ile oynadı.