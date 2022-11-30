Genç oyuncu Arda Güler sakatlandı

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre, 17 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler dizinden sakatlık yaşadı.

2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, Arda Güler'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcu Arda Güler'in sakatlandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselmişti

Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

17 yaşındaki isim, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 13 karşılaşmaya çıktı. Arda bu maçlarda 3 gol ve 1 asist ile oynadı.