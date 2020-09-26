Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Genç sol bek Tarık Çetintaş'a teklif yağıyor

    Türk futboluna birçok önemli isim yetiştiren Selimiyespor'un U16 takımında forma giyen Tarık Emirhan Çetintaş genç yaşına rağmen başarılı performansıyla geleceğin yıldızı olmaya aday.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 13:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Genç sol bek Tarık Çetintaş'a teklif yağıyor

    Türk futboluna birçok futbolcu kazandıran altyapılardan biri olan Selimiyespor'un genç sol beki Tarık Emirhan Çetintaş performansıyla birçok kulübün de ilgisini çekiyor.

    GELECEK VAAT EDİYOR

    Güçlü sol ayağı ve umut vaat eden futboluyla göz dolduran 2005 doğumlu futbolcu takımıyla 2019-2020 yılında İstanbul şampiyonluğu başarısı da yakaladı.

    TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının yakın markajında olan Çetintaş ile Akademi Sakaryaspor'un da ilgilendiği öğrenildi.

    Genç sol bek Tarık Çetintaş a teklif yağıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir