Genç sol bek Tarık Çetintaş'a teklif yağıyor

Türk futboluna birçok önemli isim yetiştiren Selimiyespor'un U16 takımında forma giyen Tarık Emirhan Çetintaş genç yaşına rağmen başarılı performansıyla geleceğin yıldızı olmaya aday.

Türk futboluna birçok futbolcu kazandıran altyapılardan biri olan Selimiyespor'un genç sol beki Tarık Emirhan Çetintaş performansıyla birçok kulübün de ilgisini çekiyor.

GELECEK VAAT EDİYOR

Güçlü sol ayağı ve umut vaat eden futboluyla göz dolduran 2005 doğumlu futbolcu takımıyla 2019-2020 yılında İstanbul şampiyonluğu başarısı da yakaladı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının yakın markajında olan Çetintaş ile Akademi Sakaryaspor'un da ilgilendiği öğrenildi.