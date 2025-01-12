Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u üç golle geçti
Haber Merkezi

1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikada Michal Nalepa, 65. dakikada Moussa Djitte kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ, ÜÇ HAFTA SONRA KAZANDI

Ligde üç hafta sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Pendikspor deplasmanına çıkacak.

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Emre Çalışkan
Editor