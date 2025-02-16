Gençlerbirliği, Pendikspor'u yendi
Haber Merkezi

1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Gençlerbirliği 3-0'lık skorla kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ, 3 GOLLE KAZANDI

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 35'te Joca, 45'te Erdem Canpolat'ın kendi kalesine attığı gol ve 76. dakikada Leo Gaucho'nun attığı gollerle geldi.

Pendikspor'da 8. dakikada Welinton kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

PENDİKSPOR, 36 PUANDA KALDI

Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından puanını 43 yaptı. Pendikspor, 36 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Pendikspor, Esenler Erok'u konuk edecek.

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Emre Çalışkan
Editor