Gençlerbirliği, Pendikspor'u yendi

Haber Merkezi
1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Gençlerbirliği 3-0'lık skorla kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ, 3 GOLLE KAZANDI
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 35'te Joca, 45'te Erdem Canpolat'ın kendi kalesine attığı gol ve 76. dakikada Leo Gaucho'nun attığı gollerle geldi.
Pendikspor'da 8. dakikada Welinton kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
PENDİKSPOR, 36 PUANDA KALDI
Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından puanını 43 yaptı. Pendikspor, 36 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Pendikspor, Esenler Erok'u konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış