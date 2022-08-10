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    Gençlerbirliği 100'üncü yıl formasını duyurdu

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulübün kuruluşunun 100. yılına özel çıkarılan formaları tanıttı.
    • 10.08.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:19
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    Gençlerbirliği 100'üncü yıl formasını duyurdu

    1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı.

    Kulüp sosyal medya hesaplarından kulübün kuruluş tarihine atfen dün saat 19.23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımlarında, video ve oyuncuların formalı fotoğrafları kullanıldı.

    Fotoğraflar paylaşıldı

    Paylaşımlarda, Atatürk'ün mozolesinde Türk bayrağını gören pencereden esinlenerek hazırlanan forma ile 100. yıl forması ve 2022-2023 sezonu alternatif forması yer alırken klasik çubuklu formanın ise ileri bir tarihte tanıtılacağı duyuruldu.

    Gençlerbirliği 100 üncü yıl formasını duyurdu #1

    Gençlerbirliği 100 üncü yıl formasını duyurdu #2

    Gençlerbirliği 100 üncü yıl formasını duyurdu #3

    Gençlerbirliği 100 üncü yıl formasını duyurdu #4

    Gençlerbirliği 100 üncü yıl formasını duyurdu #5

    Gençlerbirliği 100 üncü yıl formasını duyurdu #6

    Gençlerbirliği 100 üncü yıl formasını duyurdu #7


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