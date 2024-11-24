Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü tek golle yendi
Haber Merkezi

1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahigi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYETİ ALPEREN BABACAN'DAN!

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan kaydetti.

Ankaragücü'ne karşı 7 maç sonra gol atan ve 8 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 18'e çıkardı.

MKE Ankaragücü ise ligde oynadığı son 3 maçta 2. kez yenilerek 19 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

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Fatih Yıldırım
Yazar