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Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü tek golle yendi

Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü tek golle yendi Başkent derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve 8 maç sonra derbide gülen taraf oldu.