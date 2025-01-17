Gençlerbirliği, Berk Deniz Çukurcu ile profesyonel sözleşme imzaladı

AA & Ensonhaber
1. Lig'de 19 hafta sonunda 27 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nde iç transferde hareketlilik yaşandı.
Başkent ekibi, akademi oyuncusu Berk Deniz Çukurcu ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
"BAŞARILAR ELDE ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Gençlerbirliği Futbol Akademimizde yetişen 2008 doğumlu oyuncumuz Berk Deniz Çukurcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Berk Deniz Çukurcu'ya hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz.
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