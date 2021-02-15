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Gençlerbirliği-Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 15:50
- Güncelleme : 15.02.2021 - 16:15
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11' Soldaki Atiba'dan aldığı pasla ceza yayı önünde topla buluşan Ljajic kaleyi düşündü ancak vuruşu zayıf top kalecide kaldı.
9' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla Aboubakar ceza alanında topla buluştu ancak biraz ağır kalınca savunma yerleşerek tehlikeyi önledi.
5' Gol... Gençlerbirliği 0-1 Beşiktaş (Ghezzal)
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği'ni yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Dorukhan, Atiba, Ljajic, Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar