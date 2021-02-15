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    Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 15:52
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    Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği'ni yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Dorukhan, Atiba, Ljajic, Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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