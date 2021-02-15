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Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 14:52
- Güncelleme : 15.02.2021 - 15:52
Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği'ni yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Dorukhan, Atiba, Ljajic, Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar