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    Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 08:36
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    Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği'ni yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Furman, Soner, Candeias, Murat, Sefa, Stancu.

    Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Necip, Welinton, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

    Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

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