Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor'u yendi

Haber Merkezi

1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 77. dakikada Amilton attı.

Erzurumspor'un tek sayısını 34. dakikada Roshi kaydetti.

7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sonuçla 7 maçtır sahadan yenik ayrılmayan ve puanını 40 yapan Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Pendikspor'u konuk edecek.

5 maç sonra yenilen 40 puanlı Erzurumspor ise Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.