Gençlerbirliği, Esenler Erokspor maçı hakemlerini şikayet etti

AA & Ensonhaber

Gençlerbirliği, 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Esenler Erokspor'la oynadığı maçın orta hakemi ve VAR hakeminin vermiş olduğu kararların adil oyun ve tarafsız yönetim ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle müsabaka ve VAR hakemlerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) listesinden çıkarılması talebinde bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in 23. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Esenler Erokspor'la oynanan karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Volkan Bayarslan için harekete geçildiği belirtildi.

MHK LİSTESİNDEN ÇIKARILMA TALEBİ

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'nun isteği doğrultusunda kulübün avukatları, MHK'ye yaptıkları yazılı başvuruda Esenler Erokspor maçının orta hakemi ve VAR hakeminin vermiş olduğu kararların, adil oyun ve tarafsız yönetim ilkelerini ihlal ettiğini ayrıca sezon boyunca verilen emekleri hiçe saydıklarını belirterek müsabaka ve VAR hakemlerinin MHK listesinden çıkarılması talebinde bulundu.

Tüm dünyada olduğu üzere VAR müessesesi hakem hatalarını en aza indirmek için ihdas edilmiş iken, Esenler Erokspor karşılaşmasında Gençlerbirliği'nin oyuncularına yapılan açık faul ve lehlerine verilmesi gereken penaltının görmezden gelindiği savunulan açıklamada, adil oyun ve tarafsız yönetim ilkeleri ihlal edilerek kulübün zarara uğratıldığı kaydedildi.

"BAŞVURU YAPMA ZORUNLULUĞUMUZ DOĞMUŞTUR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: