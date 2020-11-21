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Gençlerbirliği-Fenerbahçe - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 15:57
- Güncelleme : 21.11.2020 - 16:19
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16' Fenerbahçe'de Lemos'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.
14' Gol... Gençlerbirliği 0-1 Fenerbahçe (Mert Hakan)
10' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Piris'ten döndü.
7' Fenerbahçe'de Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Nordfeldt'te kaldı.
1' Maç başladı.
Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio
Fenerbahçe: Altay,Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse