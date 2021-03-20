Gençlerbirliği Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yendi

Gençlerbirliği Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yendi

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla yenerek küme düşme hattında kritik puanlar aldı.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Özcan Bizati'nin takımı Gençlerbirliği ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

SEFA YILDIZLAŞTI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 60. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Yusuf Erdoğan 66'da skoru 1-1'e getirdi. 76'da bir kez daha sahne alan Sefa Yılmaz takımına galibiyeti getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Öacan Bizati takımının başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet gördü. Kasımpaşa 31 puanda kalırken galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



