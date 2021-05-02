Gençlerbirliği-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucu: Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray

84' Galatasaray atağında Arda Turan'ın ceza sahası içinden şutu savunmadan döndü, akabinde Falcao'nun denemesi üstten auta gitti.

74' Emre Akbaba'nın köşe vuruşunda Marcao ceza sahasında sert bir kafa vuruşu yaptı, Nordfeldt iyi bir refleksle topu çeldi.

67' Atılan gol elle oynama gerekçesiyle VAR'dan döndü. Maçta skor 2-0.

53' Gol... Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray (Emre Akbaba)

50' Soldan kullanılan Gençlerbirliği köşe atışında Sio arka direkte kafayı vurdu, topu farklı şekilde auta attı.

46' Taylan'ın uzun pasında Babel savunma arkasına sarktı ama topu göğsüyle kontrol etmeyi başaramadı.

İlk yarı sonucu: Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

44' Gol... Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray (Halil)

31' Ryan Babel'in ceza sahasına doğru soldan koşu yapan Ömer Bayram'ı bulmasının ardından Ömer'in sol ayağıyla çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

24' Gençlerbirliği'nin Stancu ile başlayan ve gelişen ani atağında Candeias sağ çaprazdan ceza sahasına tehlikeli bir orta yolladı, iyi pozisyon alan Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

15' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe atışını Gençlerbirliği futbolcuları savuşturdu.

13' Kerem'in pasını alan Şener takım arkadaşını savunma arkasına sarkıtmak istedi ama top auta gitti.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H. İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Cadeias, Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Kerem, Gedson, Emre Akbaba, Ryan Babel, Halil