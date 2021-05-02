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    Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 20:44
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    Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.

    Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya’nın düdük çalacağı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

    Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.

    Galatasaray ise 36 maç sonunda 22 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 72 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H. İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Cadeias, Stancu

    Galatasaray: Muslera, Şener, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Kerem, Gedson, Emre Akbaba, Ryan Babel, Halil

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