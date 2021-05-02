- Haberler
- Futbol Haberleri
- Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 02.05.2021 - 19:22
- Güncelleme : 02.05.2021 - 20:44
Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya’nın düdük çalacağı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.
Galatasaray ise 36 maç sonunda 22 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 72 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H. İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Cadeias, Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Kerem, Gedson, Emre Akbaba, Ryan Babel, Halil