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Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 02.05.2021 - 08:40
Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya’nın düdük çalacağı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.
Galatasaray ise 36 maç sonunda 22 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 72 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
MUHTTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Robert Piris, Candeias, Giovanni Sio, Bogdan Stancu, Sandro Lima
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Muhammed