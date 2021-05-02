Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
471.274
-0.81%
EXEN Coin
28.13
5.67%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.

    Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya’nın düdük çalacağı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

    Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.

    Galatasaray ise 36 maç sonunda 22 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 72 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    MUHTTEMEL 11'LER

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Robert Piris, Candeias, Giovanni Sio, Bogdan Stancu, Sandro Lima

    Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Muhammed

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir