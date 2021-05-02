Haberler

Futbol Haberleri

Gençlerbirliği-Galatasaray maçının VAR'ı hakemi Abdulkadir Bitigen

Gençlerbirliği-Galatasaray maçının VAR'ı hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 39. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.