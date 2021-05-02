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- Gençlerbirliği-Galatasaray maçının VAR'ı hakemi Abdulkadir Bitigen
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının VAR'ı hakemi Abdulkadir Bitigen
Süper Lig'in 39. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
- Haber Merkezi
- 02.05.2021 - 12:59
Süper Lig'in 39. haftasında zirve takibini bırakmak istemeyen Galatasaray deplasmanda küme düşme hattından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Kritik maçın VAR ve AVAR hakemleri TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.
VAR HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN
Bu kritik maçın VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. AVAR'da da Bahattin Duran'ın görevlendirildiği duyuruldu.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.