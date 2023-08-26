Gençlerbirliği, Jin-Ho-Jo'yu kiralamak istiyor

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Başkent ekibi, Fenerbahçe'den ilk olarak kaleci Ertuğrul Çetin'i kiralamıştı. Gençlerbirliği ardından Sarı-Lacivertliler'in gençleri Melih Bostan ve Yiğit Efe Demir'i kadrosuna kattı.
1. Lig ekibinin bu 3 oyuncuyla yetinmeye niyeti yok.
Güney Koreliyi de kiralamak istiyorlar
Kırmızı- siyahlılar şimdi Jin-Ho Jo'yu kiralamak için harekete geçti.
Gençlerbirliği, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltabilirse, Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeteneği için resmi teklifte bulunmayı planlıyor.