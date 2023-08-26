Gençlerbirliği, Jin-Ho-Jo'yu kiralamak istiyor
ensonhaber.com

Başkent ekibi, Fenerbahçe'den ilk olarak kaleci Ertuğrul Çetin'i kiralamıştı. ardından Sarı-Lacivertliler'in gençleri Melih Bostan ve Yiğit Efe Demir'i kadrosuna kattı.

1. Lig ekibinin bu 3 oyuncuyla yetinmeye niyeti yok.

Güney Koreliyi de kiralamak istiyorlar

Kırmızı- siyahlılar şimdi Jin-Ho Jo'yu kiralamak için harekete geçti.

Gençlerbirliği, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltabilirse, Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeteneği için resmi teklifte bulunmayı planlıyor.