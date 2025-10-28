Gençlerbirliği - Konyaspor maçında "denetimli serbestlik" farkındalığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı dolayısıyla Gençlerbirliği-Konyaspor maçında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ankara Batı Adliyesinden yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, stadyum temizliği çalışmalarına katıldı ve ardından maçı tribünden izledi.

PANKARTLA ÇIKILDI

Gençlerbirliği oyuncuları ise seremoniye "Denetimli Serbestlik Sistemi 20 Yaşında: Topluma Güven, Bireye Umut" yazılı pankartla çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlerbirliği Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, denetimli serbestlik sisteminin topluma katkısı ve bireylerin rehabilitasyon sürecindeki önemi vurgulandı.