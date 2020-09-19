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    Gençlerbirliği-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı

    Gençlerbirliği ile Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 15:29
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    Gençlerbirliği-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı

    Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk etti.

    BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ

    Başkentte oynanan karşılaşmada her iki takım da skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

    90 dakikanın sonunda Gençlerbirliği ile Konyaspor sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.

    Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken Konyaspor ise ilk haftayı bay geçmişti.

    Gençlerbirliği-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı #1

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