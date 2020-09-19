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- Gençlerbirliği-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Gençlerbirliği-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Gençlerbirliği ile Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 15:29
Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk etti.
BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ
Başkentte oynanan karşılaşmada her iki takım da skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.
90 dakikanın sonunda Gençlerbirliği ile Konyaspor sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.
Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken Konyaspor ise ilk haftayı bay geçmişti.