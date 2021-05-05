Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur'un, görevinden istifa ettiği açıklandı.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, görevinden istifa etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Musa Samur, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü görevinden istifa etmiştir. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.



