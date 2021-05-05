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- Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti
Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur'un, görevinden istifa ettiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 17:22
- Güncelleme : 05.05.2021 - 17:48
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, görevinden istifa etti.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Musa Samur, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü görevinden istifa etmiştir. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.