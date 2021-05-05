Euro
9.9937
-0.17%
Dolar
8.3226
-0.02%
Altın
476.99
0.21%
Borsa
1.422
0.38%
Bitcoin
477.785
6.41%
EXEN Coin
31.62
14.85%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti

    Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur'un, görevinden istifa ettiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti

    Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, görevinden istifa etti.

    KULÜPTEN AÇIKLAMA

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Musa Samur, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü görevinden istifa etmiştir. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.

    Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir