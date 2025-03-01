Gençlerbirliği, Manisa FK'yi farklı geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 6 ve 23. dakikalarda Metehan Mimaroğlu ile 11. dakikada Popa kaydetti.
PUANINI 47 YAPTI
Bu sonuçla puanını 47 yaparak maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek.
33 puanla 17. sırada kalan Manisa FK ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.
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