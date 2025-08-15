Gençlerbirliği, Mikail Okyar ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbolcusu Mikail Okyar ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği aktarıldı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz ve Mikail Okyar arasındaki sözleşmenin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Mikail Okyar'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.