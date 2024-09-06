Gençlerbirliği, Mustafa Eren Gençel'le profesyonel sözleşme imzaladı

Haber Merkezi
1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde iç transferde hareketlilik yaşandı.
Kırmızı-siyahlılar, 18 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Eren Gençel'le 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
"5 YILLIK PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADIK"
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbol akademimizde yetişen 2006 doğumlu oyuncumuz Mustafa Eren Gençel ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Mustafa Eren Gençel'e 'hayırlı olsun' diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış