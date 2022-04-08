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    Gençlerbirliği, öğrencilere ücretsiz maç izletecek

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iç saha maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 01:48
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    Gençlerbirliği, öğrencilere ücretsiz maç izletecek

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Daha önce sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarların Gençlerbirliği maçlarını ücretsiz olarak izleyebilmesi için çalışma yapan başkent ekibi, son olarak Ankara’daki öğrencilere de iç sahada oynadığı maçları ücretsiz olarak izletecek."

    Ankaralı öğrenciler, cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçına davet edildi.

    Gençlerbirliği, öğrencilere ücretsiz maç izletecek #1


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