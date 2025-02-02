Gençlerbirliği sahasında Iğdır FK'yi yendi

Haber Merkezi

1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, Iğdır FK'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Michal Nalepa ve 86. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 36 yapan Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Galibiyet hasreti 5 maça yükselen 26 puanlı Iğdır FK ise sahasında Pendikspor ile oynayacak.