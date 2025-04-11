Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u yendi

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1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Ümraniyespor, 60. dakikada Cebio Soukou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü 89. dakikada Sinan Osmanoğlu attı. Gençlerbirliği, 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ümraniyespor'da Benny, 50. dakikada durum 0-0'ken penaltıdan yararlanamadı. Benny'nin vuruşunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

Konuk ekip Ümraniyespor, Lucas Joao'nun 73. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA PROGRAMI

Gençlerbirliği, bu sonuçla birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ümraniyespor, ligde beş maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 57 puana yükseldi. Ümraniyespor, 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.